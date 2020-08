Vi jakter ny suksess på galoppen

Kr.4 000 ble til Kr.51 128 på Øvrevoll torsdag, og da var vi ikke langt unna kassen... Ny herlig opptur i vente på søndag?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!

Birger og Morten byr på følgende til løpene fra Gøteborg:

Det er flere hester som starter på Gøteborg på søndag som gjorde gode prestasjoner på Øvrevoll nå på torsdag. En av dem er 6 Topas Royal i V64-1. Han var ute på samme distanse som nå, og vant veldig lett. Per Anders Gråberg kunne ta opp hesten i god tid før mål som sikker vinner. 6 Topas Royal har ikke fått noe vekt-tillegg for seieren på torsdag, og står dermed gunstig inne i løpet. Med samme innsats vinner han V64-1. Vi bruker Topas Royal banker på de flate kupongene.



8 Knight of Luck i V64-4/V4-2 er også en hest vi har veldig tro på. Den Madeleine Smith trente vallaken har imponert voldsomt i enkle omgivelser i sine to siste løp. Er ute på litt tøffere betingelser nå, men vi tro 8 Knight of Luck har mer inne og vinner på søndag.



9 Dardenne i V64-5/V4-3/ DD1 har en veldig god statistikk på Gøteborg galopp. For ganske nøyaktig et år siden vant 9 Dardenne enkelt på samme bane. Vi tror på ny suksess på søndag og spiller den alene på Dagens dobbel.

