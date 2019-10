Wednesday elsker tirsdagskamper

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vi har en herlig midtuke foran oss på Langoddsen og allerede tirsdag er det åtte kamper fra Champions League på langoddsprogrammet. I tillegg er det midtukerunde i Championship i England og det spilles sju kamper i kveld. Også i League One og League Two er det midtukerunder, ergo er det et omfattende program i kveld. Legg så til 10 kamper i NHL natt til onsdag og tirsdag kveld er det kamp i Get-ligaen mellom Manglerud Star og Storhamar.

Sheffield Wednesday - Stoke City 2,15 - 3,00 - 3,00 H (spillestopp kl 2040)

Sheffiled Wednesday ligger på åttendeplass etter 1-1-kampen borte mot Cardiff fredag. The Owls viser bra form. Garry Monk tok over på Hillsborough i starten av september, og onsdagslaget har kun tapt én av de siste seks kampene i Championship under hans ledelse

Monk har ikke rykte på seg for å spille offensiv fotball, og resultatene til Wednesday har ikke vært fantastiske. De tar likevel poeng jevnt og trutt, og ligger nå ett poeng bak Preston som innehar den siste playoffplassen før midtukerunden i Championship.

Monk jakter sin fjerde seier som Wednesday-manager tirsdag, og jeg tror han kan få den mot et Stoke-lag som har fått en elendig start på sesongen.

Sheffield Wednesday er ubeseiret i de seks siste ligakampene mot Stoke (2-4-0). Begge kampene mellom disse lagene sist sesong endte med poengdeling.

Men: Onsdagslaget har en usedvanlig sterk statistikk når de har spilt tirsdagskamper. De har kun tapt to av 22 kamper som er spilt på tirsdager (13-7-2), og de har vunnet de tre siste tirsdagskampene på rad.

Selv om Stoke har vunnet de to siste kampene, så er de på ingen måte friskmeldt. The Potters har kun tatt åtte poeng på de tolv første kampene og ligger fortsatt under nedrykksstreken. Nå skal det sies at Stoke har vært litt uheldige. De har nemlig skapt masse sjanser, men ikke klart å utnytte dem.

I motsetning til Sheffield Wednesday liker ikke Stoke å spille på tirsdager Iallfall er det konklusjonen om vi skal tro statistikken. Stoke City er uten seier i de 14 siste bortekampene som er spilt på en tirsdag, og hele elleve av kampene er tapt (0-3-11).

Garry Monk har også en bra statistikk mot Stoke som manager. Han vant begge Championship-kampene mot Stoke som Birmingham-manager sist sesong, og han har også vunnet det eneste møte mot Stoke-manager Nathan Jones. Det var da han som Leeds-manager slo Luton Town i ligacupen.

Sheffield Wednesday håper at keeper Keiren Westwood er tilbake i kveld. Han skadet ankelen under oppvarmingen før fredagens kamp mot Cardiff.

James McClean kan være tilbake i startelleveren hos Stoke etter å ha slitt med en ryggskade. Forsvarsspiller Bruno Martins Indi spilte 90 minutter på lørdag, selv om han slet med sykdom. Det er usikker om han spiller denne kampen.

Stoke har kun vunnet to av de siste 20 bortekampene i Championship, og de har ikke vunnet to bortekamper på rad siden oktober 2015. Jeg tror heller ikke at de gjør det nå. Det er en viss U-fare i denne kampen, men jeg stoler på at hjemmebanefordelen blir avgjørende. Wednesday-seier gir brukbare 2,15 i odds.

