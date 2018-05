47 000 nordmenn har lastet ned denne appen

Appen Nabohjelp kan skaffe deg hjelp til det du trenger i løpet av få minutter.

En god app må levere på et av to kriterier. Den må enten være underholdende eller den må ha stor nytteverdi. Gratis-appen Nabohjelp leverer definitivt på det sistnevnte kriteriet. 47 000 nordmenn har allerede lastet ned appen for å skaffe seg barnevakt eller hundepass, låne og låne bort ting eller få hjelp til gjøremål som man ikke kan utføre selv.

Appen er utviklet av OBOS, men man trenger verken å være medlem eller bo i en OBOS-bolig for å benytte seg av appen.

Konserndirektør for digitale tjenester i OBOS, Cathrine Wolf Lund, sier at OBOS vil sette bærekraftig utvikling på dagsordenen med appen Nabohjelp.





- Vil styrke nærmiljøet

Cathrine Wolf Lund er Konserndirektør for digitale tjenester i OBOS. Hun forteller at OBOS via appen ønsker å bygge en arena som skal bidra til å styrke nærmiljøet, skape samhold og øke kontakten beboerne imellom.

- Vi ønsker å sette bærekraftig utvikling på dagsordenen og skape reell nytteverdi for folk. Appen legger til rette for deling av ting og formidling av tjenester i nabolaget, sier Lund.

Hun forteller videre at de 47 000 brukerne oftest bruker Nabohjelp til praktiske småting som lån av verktøy, pass av dyr, utlån av parkeringsplasser og gi bort ting de selv ikke lenger bruker.

Men det finnes også brukere som etterspør tjenester som skiller seg ut. Lund nevner blant annet en barnefamilie som ønsket at barna skulle lære spansk, og søkte etter en spansklærer for noen timer. En annen bruker var lei av å lage samme mat hver uke, og ville møte en person fra en annen matkultur slik at de kunne lære av hverandre.

Den 22 år gamle medisinstudenten, Ruth Hågensen, bruker appen til å tilby naboene sine barnevakt, hundepass, kakebaking, handling og middagslaging. Les mer om henne her.

- Veldig mange av brukerne våre er i Oslo, og vi ser at appen brukes mest i tettbygde, urbane strøk. Så det er nok i storbyene Nabohjelp er mest populært, men tjenesten er åpen for alle i hele Norge, sier Lund, og påpeker at OBOS ser potensialet til vekst i resten av Norge.

Genial for alle

Nabohjelp er genial for alle, men spesielt populær blant miljøbevisste unge mennesker. Den sparer deg for tid og penger, samtidig som den legger til rette for å ta grønne valg. For hvorfor skal du kjøpe et helt spann med maling når du bare skal flekkmale, og heller kan få malingsrester av en nabo som uansett skal kvitte seg med sitt spann? Er du dårlig på å bytte dekk, kan du kanskje få dekkbytte i retur for malingen du ga bort? Skal du bake kake, men har gått tom for smør, kan du spørre alle dine naboer på en gang om noen kan låne deg en pakke.

- Nabohjelp er superenkel å bruke, og senker terskelen for å be naboene sine om hjelp, sier Lund.

Nabo som gir bort oppvaskmaskin, nabo som vil låne terrassevasker, nabo som monterer sommerdekk, nabo som tilbyr barnepass, nabo som har funnet barnering, nabo som vil låne tilhenger. Ditt nabolag er full av gode naboer som du finner med Nabohjelp, og gir deg samtidig muligheten til å bidra i ditt nærmiljø.

