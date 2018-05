Appen som gjør det enklere å spørre naboen

Ruth Hågensen er en av 47 000 nordmenn som har lastet ned den nyttige appen Nabohjelp.

Hun passer barna dine, lager middag, baker kaker og lufter hunden. Ruth Hågensen er naboen alle ønsker seg. Medisinstudenten er aktiv på gratis-appen Nabohjelp, hvor hun tilbyr naboer og folk i nærområdet tjenester som er til stor hjelp i hverdagen.

- Vil gi litt nestekjærlighet

Ruth Hågensen lastet ned Nabohjelp i mars med intensjonen om å selge noen klær, men fant fort ut at det var et helt annet bruksområde som passet henne best.

- Jeg vil gjerne bidra i samfunnet, hjelpe folk som ikke klarer alt på egenhånd. Gi litt nestekjærlighet, forteller den 22 år gamle medisinstudenten.

Siden den gang har hun både blitt dagmamma, laget middag for småbarnsfamilier, stekt vafler for eldre og fått seg en venninne ved hjelp av appen.

Tanken bak Nabohjelp er at det skal være enklere å spørre naboen. Du kan for eksempel bruke appen til å låne en parkeringsplass til helgebesøket, låne ekstra stoler når du skal ha selskap og få noen til å kjøpe medisin mens du er hjemme med sykt barn.

Du kan også skaffe deg barnevakt, eller tilby deg å sitte barnevakt slik som Ruth gjorde. Gjennom Nabohjelp kom hun i kontakt med en familie som trengte en dagmamma til en gutt på ett år som manglet barnehageplass. Hun passer han to ganger i uken, og får en stabil inntekt ut av oppdraget som hun også skatter av.

Ruth Hågensen ønsker å hjelpe folk som ikke klarer alt på egenhånd, og bruker Nabohjelp til å strekke ut en hånd.

47 000 har lastet ned appen

Nabohjelp er utviklet av OBOS , men kan brukes av alle, uavhengig av om du er OBOS-medlem eller ei. Den er tilgjengelig i hele Norge, og mer enn 47 000 nordmenn har allerede lastet ned appen.

- Appen er brukervennlig, og det er så mye du kan både tilby og spørre om. Alt fra småtteri som å låne en gjærpose til å få noen til å vaske leiligheten. Både gamle og unge folk har bruk for Nabohjelp, sier Ruth.

Jo flere som bruker appen, desto bedre vil den bli. Bare forestill deg hvor effektivt den kan fungere dersom du trenger tre personer til å hjelpe deg med å bære noe tungt inn i leiligheten, og du poster dette via Nabohjelp. Kanskje 50 personer i ditt nærområde har pushvarsel på telefonen som viser din post, og samme dag får hjelpen du trenger fra tre gode naboer.

Ruth elsker å lage mat, og drar gjerne hjem til travle småbarnsfamilier for å diske opp med middag.

Ble gode venner

- Jeg vasker leiligheter, går tur med hunder, baker kaker, handler inn mat og lager middag. Jeg har blant annet stekt vafler for en gammel dame som skulle ha barnebarna på besøk, og som ikke var i form til å gjøre det selv, forteller Ruth.

Selv fikk hun en god venninne da hun etterspurte lån av vaffeljern via appen.

- Det startet med at jeg fikk låne vaffeljernet hennes, og endte med at vi ble venner. Vi liker å bake begge to, så det gjør vi ofte sammen. Og så går vi på turer og er på kafé, avslutter Ruth.

