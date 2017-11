Camilla ble kvitt mageproblemene og gikk ned i vekt

Trebarnsmoren Camilla (37) merket effekt kun to uker etter at hun startet med Peptid+.

Camilla har i mange år slitt med kranglete mage, oppblåsthet og smerter uten at legen har klart å finne en tydelig diagnose. Selv har hun en klar formening om hva som er årsaken til plagene.

– Vi lever et ganske så hektisk liv. Ved siden av jobb og andre forpliktelser er vi en aktiv familie, hvor alle barna spiller både håndball og fotball. Det er sjelden det er en dag det ikke er kamp eller trening, så det er ofte vanskelig å samle familien til felles måltider. Det gjør dessverre at det blir en del ferdigmat og andre lettvinte løsninger som sikkert heller ikke har vært bra for magen min, forteller Camilla.



Merket forskjell etter to uker med Peptid+

Den siste tiden har imidlertid mageproblemene sluppet taket. Løsningen kom etter at Camilla bestilte og begynte å ta kosttilskuddet Peptid+, som blant annet inneholder lakseprotein.



– Jeg er veldig fornøyd med Peptid+ så langt. Jeg merket forskjell allerede etter noen dager, og etter ca. to uker var magen helt fin. Selvfølgelig kan det gå litt opp og ned, men stort sett er jeg bra. Og det er så utrolig deilig, etter flere år med nesten daglige smerter, forteller 37-åringen fra Lørenskog.

Fakta: Gunstige effekter av Peptid+

Irritert tarm

Laksepeptidene i Peptid+ kan bidra til å gjenoppbygge proteinlimet som binder tarmcellene sammen, dempe betennelser og stimulere immunforsvaret. Med en frisk tarm får man bedre «balanse», næringsopptak og vektkontroll og økt overskudd og livskvalitet. Oppblåst mage

Peptid+ gir ernæring til tarmen og tarmfloraen og kan motvirke problemer med luft i magen. Løs eller hard mage

Begge problemene skyldes i mange tilfeller ubalanse i tarmfloraen. Laksepeptider har vist seg å være gunstig for balansen i tarmen. Overvekt

Laksepeptidenes aminosyrer kan bidra til økt fettforbrenning og muskelvekst.

Slankende effekt

Selv om fraværet av mageplager er det Camilla er mest fornøyd med når det gjelder Peptid+, har kosttilskuddet også en annen positiv virkning.



– Det har skjedd noe med livvidden min. Er ikke fan av å stå på vekta, så jeg måler heller. Siden oppstart har jeg gått inn fire centimeter i livvidde uten at jeg har endret kostholdet mitt. Peptid+ har jo en slankende effekt, og det er heller ikke å forakte, ler Camilla.

Trebarnsmoren har anbefalt Peptid+ for venner, kollegaer og moren sin. Sistnevnte har også slitt med kranglete mage i mange år, men har meldt om betraktelig bedring etter at hun begynte med Peptid+.

Lakseprotein er en vidunderkur for mange plager

Peptid+ er laget av norsk laks og produseres ved Skandinavias største biotekniske selskap, som ligger i Fredrikstad.

Den viktigste ingrediensen i Peptid+ er laksepeptider, såkalte hydrolyserte lakseproteiner. Forskning utført ved Haukeland Universitetssykehus og Universitet i Bergen har påvist en rekke gunstige helsegevinster fra dette proteinet.

Lakseprotein har positiv effekt på mage og tarm, og kan også redusere kolesterolverdiene, øke fettforbrenningen, muskelmassen og sukkertoleransen.

Dette er Peptid+

Peptid+ er et direkte resultat av forskningen som er blitt utført i Bergen.



Peptid+ er hydrolysert lakseprotein fra norsk laks av ypperste kvalitet. Det hydrolyserte lakseproteinet kommer kun fra selve kjøttet på fisken - ikke noe annet fra fisken brukes i produksjonen av pillene. Det gjør at laksepeptidene i Peptid+ er helt rene og fri for evtuelle miljøgifter.

Peptid+ er også tilsatt bacillus coagulans, som blant annet ødelegger lactose, og som påvirker fordøyelsen i positiv grad.

Overlege Olav Høstmælingen har bidratt i utviklingen av det norske kosttilskuddet Peptid+.





- Slik virker Peptid+

Overlege Olav Høstmælingen har i mange år hatt spesiell interesse for mage og tarm.

- Peptider er altså hydrolyserte proteinbiter med aminosyrer som er bundet sammen. Når peptidene i Peptid+ kommer ned i magesekken, brytes de ikke ned, men passerer direkte ned i tarmen. Her har laksepeptidene i Peptid+ vist seg å ha en særlig gunstig virkning også for de som har en irritert og betent tarm. Sannsynligvis har så mange som 20-25 prosent av befolkningen ubalanse i tarmen, forklarer han.

Flere studier tyder på at de som lider av irritert og betent tarm, har problemer med proteinlimet som binder tarmceller sammen. Det kan føre til betennelsesliknende tilstander. Laksepeptidene kan bidra til å gjenoppbygge proteinlimet, dempe betennelser og stimulere immunforsvaret.

Se filmen hvor overlege Høstmælingen forteller om laksepeptider og Peptid+ her.

Øker fettforbrenningen

Årsaken til at Camilla Midtdal har gått ned i vekt etter at hun begynte å bruke Peptid+, er trolig at lakseproteiner bidrar til muskelbygging og fettforbrenning.

Laksepeptidenes aminosyrer kan virke som en nøkkel som åpner den såkalte GLUT 4-porten i muskelcellene. Når denne åpnes, slippes glukose inn i muskelcellene. Slik blir sukker til energi i muskelcellene i stedet for fett i fettcellene.

