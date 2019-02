Denne SUV-perlen kan du spare 46.000 kroner på

Sjekk hvor billig du får en vinterklar Mitsubishi Elipse Cross som er fullspekket med utstyr

Mitsubishi Elipse Cross er en sporty SUV som gir deg en fantastisk kjøreopplevelse. Det intelligente firehjulsdriftssytemet Super All Wheel Control sørger for at veigrepet er perfekt uansett kjøreforholdet.

Det var derfor ikke tilfeldig at Mitsubishi valgte å legge pressekjøringen til Norge. På usaltede vinterveier på Geilo fikk biljournalistene virkelig oppleve hvor elegant og stødig Mitsubishi Elipse Cross er på vinterføre.

Vil du prøvekjøre Mitsbushi Eclipse Cross?



Få med utstyr for 46.000 kr

Nå i februar slår Mitsubishi til med et knalltilbud på den populære SUV-en med den kraftige turbomotoren. Hvis du bestiller modellen før 28. februar, får du med *utstyr til en verdi av hele 46.000 kroner uten tillegg i prisen.

Men du har kanskje lyst til å sette deg bak rattet på Mitsubishi Elipse Cross før du bestemmer deg for om dette er en bil du kommer til å bli glad i? Mitsubishi tilbyr gratis og uforpliktende prøvekjøring over hele landet. Sjekk hvor nærmeste forhandler befinner seg og bestill prøvekjøring her og nå!

*Tilbehørspakken inneholder: 18'' vinterhjul (piggfri), avtagbart tilhengerfeste, dørterskel-lister m/lys, skillegitter, skvettlapper (bak), tekstilmatter og bagasjeromsmatte.

Veil. pris: 343.900,- pr. 01.01.2019. Levert Drammen inkl. mva. og leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Drammen og årsavgift kommer i tillegg.

Vil du prøvekjøre Mitsbushi Eclipse Cross?