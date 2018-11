Elizabeth hjelper nordmenn med å finne kjærligheten

Lei av nettdating? Da bør du prøve personlig matchmaking.

- Det er vanskeligere enn noensinne å finne en partner. Vi har ingen datingkultur i Norge, og mange vet rett og slett ikke hvordan man de skal kommunisere med det andre kjønn, sier Elizabeth Haugsmoen

Hun driver matchmakingfirmaet L’Ardour, som hjelper nordmenn fra hele landet med å finne en partner som passer deres profil.



Stort nettverk av personer som ønsker partner

Som matchmaker gjør Haugsmoen grundig research for å finne personer som passer sammen. Hun kartlegger kundenes ønsker og personlige egenskaper før jakten på en partner starter.

- Hverdagen min består av å intervjue og lese profiler, og sette par opp på date. L’Ardour har et stort nettverk med mennesker som er på jakt etter en fremtidig livspartner, forteller Haugsmoen.

Lyst på en partner? Her finner du L'Ardour.

Har kunder fra hele landet

Det første steget for å finne kjærligheten gjennom L’Ardour er å fylle ut et skjema på firmaets hjemmeside. Deretter blir man kontaktet for et uforpliktende intervju i lokalene på Høvik i Bærum.

Ifølge Haugsmoen er det ikke bare datinglystne fra Oslo og Akershus som tar turen til Høvik. Folk kommer gjerne langveis fra, og Haugsmoen og de øvrige matchmakerne i L’Ardour reiser også til Trondheim, Bergen og andre byer dersom det er kunder som ønsker samtaler der de bor.

Elizabeth Haugsmoen var først ute med personlig matchmaking i Norge da hun startet opp L'Ardour i 2013.

Slipper å få bilder av seg på nett

L’Ardour er en diskret tjeneste, og kundene vil derfor aldri oppleve at de blir utlevert med navn og bilde på en nettside.

- Som kunde hos L’Ardour vil en av våre matchmakere jobbe for at du skal finne din livspartner tilpasset dine ønsker, livsstil og idealer. Alle opplysninger behandles konfidensielt, avslutter Haugsmoen.

Tilbakemeldinger fra fornøyde kunder

Siden oppstarten i 2013, har L’Ardour spleiset mange lykkelig par. Her er noen av tilbakemeldingene fra fornøyde kunder:

Etter skilsmissen ønsket jeg å treffe en ny partner. Jeg tok kontakt med firmaet, og ble overrasket over kartleggingen og hva de mente jeg trengte og hadde behov for. På første introduksjon ble det full match. Evig takknemlig. Dette er noe alle burde gjøre.

Mann, 37.

Var ambivalent og gruet meg, men det ble en fantastisk reise. Traff en herlig mann og er nå samboer.

Kvinne, 67.

Etter å ha truffet mange «gale kvinner» på egen hånd, var dette en 50-årspresang til meg selv. L’Ardour er utrolig proffe, og på date nummer tre ble det full klaff. Er nå samboer.

Mann, 50.



Firmaet er strålende. Ønsket meg en ny mann etter skilsmisse fra helvete. Første date var full match. Vi giftet oss etter 12 måneder.

Kvinne, 48.

Ønsket å stifte familie. De så hva jeg trengte etter en grundig kartlegging. Ble satt opp på date med en flott kvinne.

Mann, 32.

Hadde bestemt meg for å prioritere meg selv. Skremmende hvor godt de så behovene mine. Første date var full klaff med en fantastisk dame. Vi har det tipp topp sammen. Anbefales på det varmeste.

Direktør, 49.