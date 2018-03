Energitesten for menn: Få svar på om du har for lavt energinivå

Konstant tretthet og manglende overskudd i hverdagen er vanligvis de første symptomene på testosteronmangel hos menn. Denne enkle energitesten gir deg svar på om du bør ta grep for å øke det frie testosteronet – og med det få energien tilbake.

Det mannlige kjønnshormonet testosteron er med på å styre hvordan energien i kroppen din produseres på cellenivå. Mangel på utholdenhet kan altså skyldes at den cellulære aktiviteten er kraftig redusert, eller enda verre: at den er i «tornerosesøvn».

Måling av energinivå

Sent på 90-tallet utviklet en gruppe tyske forskere en skala for å måle helserelatert livskvalitet hos menn. Skalaen kalles AMS (The Aging Males’ Symptoms scale), og er i dag den mest brukte testen for å avdekke om menn trenger behandling for å få mer energi.

AMS består av 10 enkle spørsmål, og du får en score basert på svarene du gir.

Høy score: Over 80 %

Middels score: 50–80 %

Lav score: Under 50 %

Energinivået kan økes igjen

Lav score er en pekepinn på at du bør ta grep. For energinivået kan, i likhet med Tornerose, vekkes til liv. Her må vi igjen snakke om testosteron.

Nivået av det mannlige kjønnshormonet synker med alderen, og det frie testosteronet i kroppen vil halveres fra du er 25 til 60 år. Forskning viser at hvis det frie testosteronet i kroppen øker, vil kraftverkene i cellene (mitokondriene) sette i gang produksjonen igjen. Dette fører til at du får overskuddet tilbake, samtidig som stoffskiftet og blodsirkulasjonen bedres.

