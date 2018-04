Guide til frittstående hagestuer

Hagestuen forlenger sommeren og holder kald vind og regn ute. Ikke rart nordmenn elsker det ekstra rommet.

Hagestuer blir stadig mer populært i Norge, og den kjente aktøren Grønt Fokus har hatt en solid vekst i salget de siste årene.

- Vi opplever sterk vekst og interesse for hagestuer blant nordmenn. Det er mange som ser hvilke muligheter en hagestue gir, og at dette er en kostnadseffektiv utvidelse av hjemmet, sier markedskoordinator Thore Fossheim i Grønt Fokus.

Kuttet prisen på hagestuer

I Sverige og Danmark har det vært vanlig med hagestuer i mange år allerede, og antallet stuer er på et helt annet nivå enn i Norge. Fossheim trekker frem dyre skyvedører og glasspartier som to av årsakene til at Norge har hengt etter.

For fem år siden introduserte Grønt Fokus standardiserte skyvepartier på 200 centimeter i høyden, noe som kuttet kostnadene betydelig.



- For Grønt Fokus’ del betydde det at hvis en kunde ville ha en skyvedør på 210 centimeter, måtte han gå et annet sted. Men hvis han kunne ta en skyvedør til 200 centimeter ville han spare nesten to tredeler av prisen vi tidligere kunne tilby, forklarer Fossheim.

De egenproduserte skyvepartiene har fått P-merke i Sverige, noe som sikrer at produktene har høy kvalitet.

Hagestuen Glede fra Grønt Fokus.





Frittstående hagestuer i vinden

Ifølge Fossheim selger Grønt Fokus klart mest av frittstående og komplette hagestuer om dagen.

- Med en frittstående hagestue er man ikke så bundet opp rent designmessig. Om plankeveggen ikke stemmer med selve huset, gjør det ikke så mye så lenge hagestuen står fritt, forteller han.

Grønt Fokus tilbyr tre ulike ferdig pakkede frittstående hagestuer, men man trenger ikke å kjøpe ferdige pakker. Alle deler kan kjøpes i løs vekt slik at man kan kappe, bygge og få den hagestuen og størrelsen man vil ha.

– Med frittstående hagestue tilbys et ferdig konsept som er enkelt å velge, kjøpe og bygge - forberedt med instruksjoner og høy kvalitet i materialer, teknikk og detaljer. Det finnes mange størrelser og versjoner å velge blant. Når det gjelder frittstående hagestue som er frikoblet fra husets vegg er rommet ekstra forsterket for å tåle snø og vind, sier Fossheim.

Hagestuen Ønske fra Grønt Fokus.

Tre bestselgende modeller

Modellen Ønske er en frittstående modell, som man pleier å sette ute i hagen, gjerne i forbindelse med et grillsted, svømmebasseng eller en fin utsikt.

Hagestuemodellene Feire og Glede er modeller som ofte settes på en terrasse, og som står inntil huset.

- Vi kaller det fasadepåkoblede hagestuer. Da har man terrassedøren mellom hus og hagestue, slik at man ikke trenger å kle på seg ytterklær eller sko for å besøke hagestuen, forteller Fossheim.

Frodeler med kanalplasttak

Grønt Fokus selger klart mest av hagestuer med kanalplasttak.

- Det er opalfarget/melkehvite takplater i plast som er veldig solide og som holder på varmen.

I tillegg skygger det noe for solen på dagtid, mens det slipper inn lys på kveldstid. Prisen er også veldig rimelig sammenlignet med alle andre alternativer, fortsetter Fossheim.

Derfor bør du velge limtre

Hagestuene har reisverk av limtre. Dette er et produkt med bare fordeler:

*STYRKE: I forhold til sin egen vekt er limtre et av de sterkeste konstruksjonsmaterialene, og du kan arbeide med større spenn enn om du bruker vanlig materialer.

*FORMSTABILITET: Limtre har den fordelen at det ikke vrir seg ved temperaturforskjeller.



*BEARBEIDELSE: Limtre kan bearbeides med både enkle håndverktøy og større maskinelle verktøy.



*BESTANDIGHET: Limtre takler hardt værmiljø bedre enn mange andre materialer.



*BRANN: Limtre brenner langsomt, ca 1 millimeter pr. minutt.



*MILJØ: Limtre kan gjenvinnes.

Stor aktør innen hagestuer og drivhus

Grønt Fokus er en ledende aktør avhagestuer, uterom og drivhus i Norge. Firmaet ble startet for over 25 år siden og fikk nettbutikk allerede i år 2000.

I Grønt Fokus' Hagestueguide kan du på få klikk designe din egen hagestue helt enkelt, og få pris og alle mål med det samme. Du finner den på grontfokus.no

