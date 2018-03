Hodetelefoner: De beste kjøpene du gjør i 2018

Trådløse, med støydemping eller til trening? Sjekk hvilke modeller som er best i test.

Utvalget av hodetelefoner har eksplodert de siste årene, og det er vanskelig å få en god oversikt. Som en god start på handleturen har Prisguiden samlet et knippe modeller som både er populære og som er kåret til best i test nylig.

Det er mye å ta stilling til om du skal kjøpe et nytt sett:

Hvor store skal de være? Vil du at de skal være trådløse og med bluetooth-tilkobling? Skal du bruke dem primært på jobb, på reise eller kanskje til trening? Ønsker du aktiv støydemping?

Bruksområdet betyr mest

Større klokker (over øret) har vanligvis bedre lyd, men kan være upraktiske om du beveger deg mye rundt eller skal bruke dem på trening. Da kan små ørepropper være mer riktig.



Støydempende eller støyreduserende varianter er blitt svært populært de siste årene. De går på batteri eller lades opp, men stenger lyden nesten helt ute så du kan konsentrere deg om å nyte musikken fullt ut!

Stadig flere hodetelefoner kommer nå som trådløse utgaver. Det er praktisk fordi du slipper ledningen, men husk at det kan være forskjeller på batteritiden.



De fleste produsenter har også en form for fjernkontroll enten på selve klokkene eller ledningen. Husk å sjekke at denne er kompatibel med din mobil dersom det er avspilleren din.

Hodetelefoner med aktiv støydemping





Bose QuietComfort 35 II

”Fortsatt blant de beste”, skriver Lyd & Bilde etter å ha testet oppfølgeren til QC 35, som raskt ble en bestselger i Norge. De er lette, sitter godt på hodet og har god batteritid (20 timer). Støydempingen er absolutt godkjent, men ikke lenger best i klassen. Lydmessig passer de bedre til pop enn klassisk. Den nye modellen har også fått en knapp til Google Assistant.

Sony WH 1000XM2

Sonys nyeste modell er en oppgradering av MDR 1000X som i flere tester overgikk Bose QC 35. Her har Sony videreført den gode passformen, kvalitetsfølelsen og lydkvaliteten. TEK.no fremhever det åpne og luftige lydbildet som aldri blir slitsomt å lytte til i lengden.

Den nye modellen har også fått 50 prosent bedre batterilevetid, og en helt ny sensor som hjelper både på bedre støydemping og å slippe gjennom lyd utenfra når du trenger det.

Heldekkende (over øret)





B&O BeoPlay H7

Trådløse klokker uten aktiv støydemping. BeoPlay H7 fra anerkjente Bang & Olufsen har fått noen år på baken, men hevder seg fremdeles i dette segmentet.

Da TEK testet modellen, konkluderte de med at H7 ”er bare nydelig enten vi snakker om lyd, design eller bærekomfort”. Kvalitetsfølelsen er svært bra og liker du et moderne uttrykk er disse hodetelefonene en åpen kandidat.





Sennheiser Momentum M2

”Fjellstø bass, kombinert med en balanse og oppløsning som bare dyre hodetelefoner kan”, låt anmeldelsen fra Lyd & Bilde da Momentum M2 kom på markedet.

Sennheiser er en av de virkelig store produsentene av hodetelefoner, og med det smått retro designet henvender Momentum-serien seg til et litt yngre publikum. M2 finnes også som trådløs utgave, men om du ikke trenger aktiv støydemping er den kablede et meget godt kjøp.

Plugger i øret (med kabel)

Jays A-JAYS Four+

JBL står bak merket Jays, som har utmerket seg over flere år med god lyd til en rimelig penge. Med den karakteristiske flate kabelen unngår du for mye krøll og kommer med fem ulike puter for best tilpasning til ditt øre.

Lydmessig har A-JAYS 4+ et solid bassfundament, men uten at det tar over for de andre frekvensområdene. Lyd & Bilde gav modellen ”Spesielt anbefalt” og 5 av 6 stjerner og konklusjonen ”en av våre favoritter i klassen, med kraft og kontroll!"

Bose QuietComfort 20i

"Med disse kan verden rundt seile sin egen sjø", mente TEK da de testet QC 20i ved lansering. Bose er en av pioneerene innen aktiv støydemping og har med QuietComfort 20i løst jobben også for plugger i ørene.

Med en liten ”haifinne” i silikon sitter de enda bedre fast enn tradisjonelle propper, og kommer med en fjernkontroll og mikrofon. De er ikke direkte rimelige og du finner bedre lydkvalitet i propper uten aktiv støydemping, men dersom du trenger en kompakt variant som stenger lyden ute på reise eller jobben, bør du absolutt vurdere QC 20i.

Trådløse plugger i øret





Sennheiser Momentum In-ear Wireless

Om du ønsker den gode lyden fra Momentum, men med propper og i trådløs utgave, bør du se nærmere på det nyeste settet fra Sennheiser. Designet kan virke fremmed for mange, men fungerer overraskende godt ifølge både TEK og Lyd & Bilde som gav toppscore.

Bøylen rundt nakken er i skinn og gjør også plass til et batteri som holder 10 timer. ”En varm og samtidig velbalansert lyd i et par uhyggelig små og lette propper”, konkluderte Lyd & Bilde i testen fra mai 2017.

For eple-brukeren: Apple AirPods

AirPods ble lansert samtidig med iPhone 7 for å bøte på manglende hodetelefonutgang. Om du primært skal bruke dem med Apples produkter, går paringen smertefritt og du får tilgang til en rekke funksjoner - for eksempel pauses musikken automatisk når du tar ut en propp.

Både Lyd & Bilde og TEK gav AirPods svært god testscore og trekker spesielt frem lydkvaliteten, bra batterilevetid og smarte funksjoner.

Propper til trening





Jabra Elite Sport



Jabra er godt kjent for sine andre trådløse duppeditter, og med disse helt trådløse proppene befester de sin posisjon. "De beste helt trådløse ørepluggene har blitt enda bedre", skrev TEK og gav 8.5 av 10 i karakter.

Elite Sport er ganske like Apples AirPods i bruk – de starter paring mot telefonen når du tar de ut av etuiet og sitter godt i øret. De har også en mikrofon som fungerer fint, og lyden kan justeres med en tilhørende app.

En annen fiffig funksjon er pulsmåling direkte fra øret, selv om den nok ikke er like god som en separat pulsklokke. Batteritiden er på 4,5 timer pluss to ekstra ladinger fra etuiet.

JBL Reflect Mini BT

“Til denne prisen kan vi ikke annet en anbefale et kjøp”, skrev Lyd & Bilde da de testet disse pluggene. Reflect Mini BT har til motsetning fra Jabra en liten ledning som går bak hodet, men så er også prisen mye lavere.

De har god passform til de fleste øreganger og sitter bom fast under løping. Ledningen er laget av et slags refleksmateriale – praktisk om du liker å trene utendørs når mørket faller på. JBL lover 8 timer batteritid og det burde være nok til treningsturen for de fleste.



