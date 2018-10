Kjell solgte gammelt gull for 17.000 kr på nett: - Utrolig trygt og raskt

Kjell Pedersen (67) fra Nøtterøy er imponert over servicen han fikk hos Gullbanken.no.

Innerst i klesskapet til Kjell Pedersen lå det et smykkeskrin med gull og smykker han hadde fått til konfirmasjonen og bursdager opp gjennom årene.

- Der hadde de ligget i veldig mange år, og jeg tenkte at det hadde vært mye bedre med penger på bankkontoen, forteller Kjell.

Fikk ikke solgt til gullsmeder

Han tok turen til Tønsberg og dro innom byens gullsmeder. Ingen av dem ønsket imidlertid å ta imot gullet hans grunnet regler om polititillatelse.

- Jeg lette derfor på nett, og da dukket en annonse for Gullbanken opp. De hadde fått mye positiv omtale, og jeg bestilte en konvolutt av dem. To dager senere kom den i postkassen, fortsetter Kjell.

Han fylte gullpakken med gullet sitt og postet sikkerhetsposen på det lokale postkontoret.

- Etter ytterligere to dager, mottok jeg en e-post med spørsmål om jeg ville akseptere prisen de tilbød meg for gullet. Jeg svarte ja, og dagen etter hadde jeg 17.000 kroner på kontoen min.

Fakta: Slik selger du gull trygt på nett

*Bestill gratis gullpakke fra Gullbanken. Den inneholder alt du trenger for å selge gull. *Send inn ditt gull. Sendingen er gratis og forsikret. *Du får et tilbud fra Gullbanken. Når du bekrefter, er pengene på kontoen din senest neste virkedag. *Gullet fraktes med egen sikkerhetstransport av Nokas mellom Posten og Gullbanken.

- Jeg er veldig imponert over kundeservicen og sikkerheten til Gullbanken. Oppfølgingen på e-post og sms var god, og jeg ble oppdatert om at konvolutten var mottatt. Forsendelsen var betalt og forsikret på Gullbankens regning, forteller Kjell.

Har pengene på bok

De 17.000 kronene står fortsatt på Kjells sparekonto, og der kommer de til å bli værende helt til han skulle trenge dem.

- Kanskje jeg har bruk for en ny bil en dag, eller kanskje jeg får lyst til å dra på cruise? Det er veldig kjekt med ekstra kapital. Jeg anbefaler Gullbanken på det varmeste til andre som har smykker og gull de ikke har bruk for; jeg trodde ikke det fantes så ærlige folk i 2018, smiler Kjell.

God pris og kundeservice

Gullbanken holder til på Hamar, men tar imot gull fra hele landet. I motsetning til mange av konkurrentene har Gullbanken ingen skjulte avgifter eller gebyrer. Derfor blir totalprisen de tilbyr kundene, bedre enn hos konkurrentene.

- Vi dekker også all frakt og en forsikring på inntil 100.000 kroner, og vi har ingen skjulte gebyrer. Åpenhet og ærlighet er viktig for oss. Prisene du ser, er prisen du får utbetalt. forteller styreleder Tommy Pedersen i Gullbanken.

Gullbanken har brukthandelbevilgning fra politiet, og prosessen ved undersøkelse av gullet blir utført i topp moderne fasiliteter med beste utstyr tilgjengelig. Alle vekter og måleapparater for å analysere gull er godkjent av Justervesenet.

- Alle kunder er velkomne hos oss, uansett om man har en enkelt ring eller et halvt kilo gull. For oss er det ekstremt viktig at kundene føler seg trygge og godt tatt vare på. Derfor er kundeservicen vår åpen fra klokka 09 til 18 hver dag hele året – også på søndager og helligdager, avslutter Pedersen.

