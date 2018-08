Miitmi: Slik er Norges nye datingapp

Nå er det kommet en seriøs, norsk datingtjeneste med en rekke spennende funksjoner.

Er du på jakt etter en partner? Da bør du sjekket ut den flunkende nye datingappen Miitmi.



Utviklerne bak den norske datingtjenesten har gjort grundig research for å avdekke hvilke funksjoner brukerne av de eksisterende datingsidene savner.

- Vi har blant annet brukt et testpanel som har gitt råd vedrørende design, funksjonalitet og prisnivå. De har også kommet med innspill til funksjoner de savner hos andre datingtjenester, forteller Miitmi-gründer og styremedlem Corrine Omberg.

Miitmi-gründer Corrine Omberg viser frem Norges nye datingapp.

Datingkonsulenter

I tillegg har Miitmi brukt flere datingeksperter som konsulenter under utviklingen av appen. Målet er å gi brukerne den ultimate datingopplevelsen.

- Dette er ingen møteplass for tilfeldige sexpartnere, men en seriøs datingapp hvor langvarige forhold er i fokus. Det er nøye kvalitetsikring av profiler, slik at både uærlige ekte profiler og falske profiler blir fjernet fra appen raskt, fortsetter Omberg.

Et av de høyeste ønskene fra single i testpanelet, som alle har erfaring fra andre datingapper, er at tjenesten skal være rimelig og uten skjulte kostnader for å kjøpe likes eller tilgang på meldinger.

Prisnivået er derfor lavt, og alle nye brukere kan prøve appen - med alle funksjoner - gratis den første måneden.

Bildene på Miitmi-profilene skifter farge til grønt eller rødt ettersom hvilken vei du swiper. Likte profiler havner i dine favoritter, og du får en melding hver gang noen liker profilen din.

Mange nye funksjoner

Miitmi har de samme brukervennlige funksjonene som kjente apper som Tinder og Happn, men brukerne får tilgang til en rekke andre nyvinnende tjenester:

*Video i profil - se hvem andre brukere i nåtid. Dette hindrer falske profiler, falske bilder og gamle bilder.

*Livechat - man slipper å gi ut personlig telefonnummer. En siste sjekk/verifikasjon før du går ut på date.

*Chatten har mange andre nyvinnende funksjoner som gir en bedre opplevelse enn hos andre datingapper. Du kan blant annet sende bilder via chatten.

*Søkemotorfiltrering via hashtag – en fin måte å beskrive deg selv og hvilke interesser du har.

*Søk via hashtag - søk på det du er ute etter hos en partner via #. Romantisk, kjærlighet, veganer, friluftselsker osv. Se potensielle kandidater som har disse egenskapåene i profil for bedre match.

*Profilbilder dekker hele skjermen for å gi bedre inntrykk av personen bak.

*Trykk på et bilde, og du får opp profil av kandidat for å lese mer før swipe.

Falske og uærlige profiler slettes

Miitmi har også lenke til brukernes instagramprofil for å gi et bedre inntrykk av medlemmene og hva de er opptatt av.

Ved dobbeltmatch åpnes da funksjonalitet som chattelefon, dette for å hindre spam meldinger. Du får også pushmeldinger ved nye beskjeder fra matcher og hvis noen har forsøkt å ringe deg.

Miitmi har rapporteringsknapp på alle profiler. Rapporteringen blir tatt alvorlig, og profiler som viser seg å være ufine, uærlige eller uekte, blir fjernet umiddelbart.

Gratis prøveperiode i 30 dager

Alle nye brukere kan teste Miitmi med all funksjonalitet gratis i 30 dager. Etter gratisperioden koster det 99 kroner i måneden å være medlem.

- Selv om Miitmi er en billig tjeneste og uten skjulte kostnader, betyr ikke det at applikasjon er dårligere enn de eksisterende datingsidene – snarere tvert imot, sier Omberg.

Hun forteller at Miitmi-teamet har tett dialog med brukerne, og at utviklerne fortløpende kommer til å endre funksjonene i tråd med medlemmenes ønsker og tilbakemedlinger.

- Vi håper at så mange som mulig vil laste ned appen og prøve den gratis. Vårt mål er å skape gode matcher og forhold som varer. Kjærligheten venter på Miitmi! avslutter Omberg.