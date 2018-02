Nå får du dunjakker på salg

Norges beste tur- og friluftsbutikk varmer opp til OL med vinnende tilbud på sportsutstyr- og klær! Har du det du trenger til de kalde dagene?

På Fjellsport.no er OL-ilden tent allerede. Nå har butikken supertilbud på en mengde varme jakker!

Nå trenger du ikke fryse lenger. Enten du er på jakt etter en lett dunjakke til hverdagsbruk, en parkas som tåler sludd og snø, eller en skikkelig ekspedisjonsjakke, finner du det til gullpris i dag.

Nå får du kvalitetsjakker fra merker som Peak Performance, Norrøna, Fjällräven, Rab og mange flere til gullpriser.

Allsidig favoritt til damene

Peak Performance Frost dunjakke er en allsidig dunfavoritt til damene. Denne lette jakken kan brukes til de fleste utendørsaktiviteter i vinter.

Kjøp Frost Down Hooded Jacket på tilbud her.

PEAK PERFORMANCE-FAVORITT til superpris i dag.

Fjærlett byjakke til dame fra Norrøna

På jakt etter en perfekt dunjakke til de kalde dagene i byen? Norrøna /29 Lighhtweight Down 850 er fjærlett og har en litt lengere passform så den varmer godt over hoftene.

Kjøp Norrøna /29 dunjakke på tilbud her.

Stretchy og varm favoritt til gutta

Mountain Hardwear Stretchdown dunjakke passer til aktive, kalde dager. Denne jakken skal opprettholde dunspensten selv når den blir litt fuktig, og den har en god hette til de kaldeste dagene.

Kjøp Stretchdown til gullpris her.

I DAG gjør du knallpriser på dunjakker, blant annet på Norrøna-jakker.

Norrønas varmeste jakke til herre

Trollveggen Down850 er Norrønas varmeste dunjakke, som er spesielt laget for de kalde toppturene. Jakken er ekstra slitesterk, så den også kan brukes av de alles mest eventyrlystne.

Her kjøper du Trollveggen dunjakke på tilbud.

Massevis av andre gode tilbud

Det er massevis av andre gode tilbud på Fjellsport.no akkurat nå. Ski, skiutstyr, skiklær og mye mer fra merker som Peak Performance, Norrøna, Sweet Protection, Icebreaker og Houdini er nedsatt.

Sjekk ukens store OL-kampanje med gullpriser på klær og utstyr.

Favorittene forsvinner først

Skynd deg og sjekk hele kampanjen på Fjellsport.no. Det er lenge igjen av vinteren, og den nytes best utendørs. Da lønner det seg å ha klær og utstyr i orden for best mulig opplevelser!

Fjellsport.no har Norges absolutt største utvalg av klær og utstyr til tur og friluft! Vi har vunnet prisen Årets Butikk 4 år på rad, der Prisjakt i samarbeid med tusentalls norske kunder kårer sine favorittbutikker på nett.