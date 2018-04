Nordmenn koser seg i drivhus

Drivhusene er ikke lenger bare for planter og grønne vekster.

Hvis du drømmer om å dyrke saftige og smakfulle tomater og eksotiske planter og urter, er drivhus den perfekte løsningen.

Uansett om drivhuset består av glass eller plast, konsentreres solvarmen inne i huset. I tillegg økes luftfuktigheten, og vekstvilkårene for plantene blir langt bedre enn om man dyrker utendørs i det norske klimaet. En annen fordel med drivhus er at de beskytter plantene mot angrep fra små og store skadedyr.

Stadig flere velger påkostede drivhus

Men drivhusene er ikke lenger bare et tilholdssted for blomster og planter; den nye trenden er at nordmenn kombinerer interessen for dyrking av grønnsaker og frukt med trivsel. Vi flytter rett og slett inn i drivhuset og koser oss i den grønne oasen.

- Flere og flere velger bort økonomidrivhusene og kjøper mer påkostede drivhus. Vi selger for tiden mye av Oasen drivhus, som er et av markedets beste, mest solide og flotteste drivhus. Vi kaller dem et smykke i hagen, forteller markedskoordinator Thore Fossheim i Grønt Fokus.

Dette drivhuset er av typen Oasen Junior.

Han tror denne trenden skyldes at kundene ikke bare skal dyrke grønnsaker og frukt, men at de ønsker å kombinere drivhuset med en plass å sitte – et hyggelig rom i hagen.

- Folk setter inn bord og stoler, kommoder og planter i drivhuset, og sitter der på kveldstid også.

Oasen-serien - for de kvalitetsbevisste

- Drivhuset er altså ikke bare et sted å gjøre fingrene grønne lenger. Mange kunder ønsker også å ha et drivhus som tåler sterk vind og mye snø, og da er Oasen perfekt, fortsetter Fossheim.

Han oppfordrer alle som vurderer å investere i et drivhus, om å tenke over hvor mye man kommer til å benytte deg av drivhuset, hva man ønsker å dyrke og hvor mye tid man har.

- Det er viktig at man velger et drivhus som passer behovene og ønskene man måtte ha.

Det finnes flere modeller i Oasen-serien:

Her kan du lese om Oasen Mini og se bilder

Her kan du lese om Oasen Junior og se bilder

Her kan du lese om Oasen Senior og se bilder

Her kan du lese om Oasen Master og se bilder

Grønt Fokus har et bredt utvalg av drivhus tilpasset ulike behov. Her er de mest populære seriene:

For nybegynnere

Drivhuset Bruka egner seg utmerket for deg som har drømt om å ha ditt eget drivhus som ikke er alt for stort eller komplisert.

Takket være sin smidighet og pris er denne modellen meget populær hos nybegynnere.

Produktbeskrivelse:

*Finnes i størrelsene 5,0 m², 6,2 m² og 9,9 m²

*Velg mellom ubehandlet aluminium eller grønnlakkert aluminium

*Finnes med glass eller isolerplast

*Sokkel finnes som tilvalg (sokkelen er alltid svart)

Klikk her for å lese mer om å Bruka-serien

Modellen Bruka er utmerket til deg som drømmer om å starte med drivhus som en hobby.

For erfarne

Drivhuset Odla er for den mer erfarne. Drivhusene i Odla-serien er et prisgunstig alternativ der samtlige modeller er romslige grunnet den gode takhøyden.

Produktbeskrivelse:

*Finnes i størrelsene 4,9 m², 6,0 m², 8,2 m², 9,8 m² eller 11,4 m²

*Velg mellom ubehandlet aluminium eller sortlakkert aluminium

*Finnes med glass, sikkerhetsglass eller isolerplast

*Sokkelen inngår i prisen

*Høy kvalitet og pen design

*Mye tilbehør og valg

Klikk her for å lese mer om Odla-serien

Drivhuset Odla er for den mer erfarne.

Høy kvalitet

Drivhusene i Spira-serien er av høy kvalitet og har mange valgmuligheter. Drivhusene tilbyr en herlig romfølelse.

Produktegenskaper:

*Finnes i størrelsene 6,7 m², 10,9 m², 13,1 m², 15,0 m², 17,3 m² og 21,5 m²

*Høy kvalitet med kraftige profiler

*Leveres kun med 4 mm sikkerhetsglass

*Velg mellom ubehandlet aluminium, sortlakkert aluminium eller hvitlakkert aluminium

*Takpynt og sokkel (ikke til murmodell) finnes som tilvalg

*Pardør på langsiden inngår i prisen

*Store ventilasjonsmuligheter med enkle og doble vinduer

Les mer om Spira-serien her