Ny datingapp tar Norge med storm

- En del medlemmer har allerede vært på flere dater, fortellerMiitmi-gründer Corrine Omberg.

Tidligere i høst kom det en flunkende ny datingapp på det norske markedet. Utviklerne bak Miitmi hadde på forhånd gjort grundig research for å avdekke hvilke funksjoner brukerne av de eksisterende datingsidene savner.



Så langt ser det ut til at Miitmi har truffet blink. På kort tid har om lag1800 personer lastet ned appen og registrert profil, og målet om 10.000 brukere det første halvåret er innen rekkevidde.

- Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Brukerne synes appen er enkel å bruke, og de liker at man får tilgang til alle funksjoner uten å betale noe ekstra. Flere brukere har allerede vært på flere dater, sier Miitmi-gründer og styremedlem Corrine Omberg entusiastisk.

Miitmi-gründer Corrine Omberg viser frem Norges nye datingapp.

Mange nye funksjoner

Miitmi har de samme brukervennlige funksjonene som kjente apper som Tinder og Happn, men brukerne får tilgang til en rekke andre nyvinnende tjenester:

*Video i profil - se hvem andre brukere i nåtid. Dette hindrer falske profiler, falske bilder og gamle bilder.

*Livechat - man slipper å gi ut personlig telefonnummer. En siste sjekk/verifikasjon før du går ut på date.

*Chatten har mange andre nyvinnende funksjoner som gir en bedre opplevelse enn hos andre datingapper. Du kan blant annet sende bilder via chatten.

*Søkemotorfiltrering via hashtag – en fin måte å beskrive deg selv og hvilke interesser du har.

*Søk via hashtag - søk på det du er ute etter hos en partner via #. Romantisk, kjærlighet, veganer, friluftselsker osv. Se potensielle kandidater som har disse egenskapene i profil for bedre match.

*Profilbilder dekker hele skjermen for å gi bedre inntrykk av personen bak.

*Trykk på et bilde, og du får opp profil av kandidat for å lese mer før swipe.

For å gjøre brukeropplevelsen så god som mulig, gjør Miitmi-teamet fortløpende endringer basert på tilbakemeldinger og ønsker fra medlemmene. Bildesystemet, pushvarslene, sveipefunksjonen og søkemotoren er blant funksjonene som er i ferd med å justeres.

Anela (41) er en av medlemmene på Miitmi.



Corrine Omberg understreker at Miitmi ikke er en møteplass for tilfeldige sexpartnere, men en seriøs datingapp hvor langvarige forhold er i fokus.

- Det er nøye kvalitetssikring av profiler, slik at både uærlige ekte profiler og falske profiler blir fjernet fra appen raskt, forteller hun.

Alle nye brukere kan prøve appen - med alle funksjoner - gratis den første måneden.

