Skolesekk – her er årets nyheter

På jakt etter skolesekk til skolestart høsten 2018? Her finner du de nyeste Beckmann-sekkene.

Fakta: 6 TIPS TIL FORELDRE

1 . Vis barnet hvordan man strammer inn og åpner indre innstramming. 2. Fortell at det tyngste bør ligge innerst og nederst i sekken. 3. Fortell om alle reflekser og at det er viktig at de er godt synlig. 4. Vis barnet hvordan man tar på regntrekket. 5. Lær barnet at sekken skal pakkes hver dag, så slipper en å bære på unødvendig vekt. 6. Juster innstillingene etter tøy og etter som barnet vokser.

Norske Olav Beckmann var en pioner innen sekker tilpasset barn, og bedriften hans har produsert sekker for norske skolebarn helt siden 1950-tallet.



Den gode kvaliteten og det populære designet har gjort Beckmann-sekkene til de klart mest solgte skolesekkene i Norge.



- Det viktigste du må tenke på ved kjøp av sekk, er at den passer til barnets størrelse, og at den festes og bæres riktig. Alle sekker fra Beckmann er utformet etter tre ergonomiske prinsipper: vektoverføring, bevegelsesfrihet og tilpasning, forteller markedssjef Martin Beckmann.



Sekkene er utstyrt med reflekser og blinkende lys som gjør at barna synes godt på skoleveien.

Beckmanns kolleksjon for høsten 2018 er nå tilgjengelig på Beckmann.no kommet, og her får du oversikt over modeller for de ulike trinnene.

1. klasse

Når man skal begynne i 1. klasse, er det mange som ønsker å ha skolesekk og skoleutstyr kjøpt inn til førskoledagene på forsommeren. Dette gir også barnet tid til å bli kjent med sekken, hvilke funksjoner og tilpasninger den har.

Beckmann har derfor satt sammen egne klassesett der man både får skolesekk, gymsekk pennal, drikkeflaske og matboks. 1. klassesettene får du nå til en hyggelig pris – klikk her!

Alle produktene kan også kjøpes separat.

Her er to populære modeller:

To av nyhetene for barn som skal starte på skolen til høsten: Bella og Superhero.





Sekk nummer 2

Kjøpes som regel på trinn 2, 3 eller 4. Barnet vokser fra førsteklassesekken, og etter hvert blir man moden for oppgradering til en større skolesekk.

Tre utvalgte alternativer:





Sekk nummer 3

Kjøpes som regel på trinn 5, 6 eller 7.

Tre utvalgte alternativer:

Ungdom

3 utvalgte valgte alternativer: