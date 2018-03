Superprodukt ga Else bedre helse og mer overskudd

- Helsa er blitt mye bedre, og jeg har fått mer overskudd til å både trene og delta i det daglige liv, forteller Else Marie Rikardsen.

Else Marie Rikardsen slet i mange år med kroniske sykdommer som fibromyalgi, lavt stoffskifte og mageproblemer. Hun var på utkikk etter et produkt som kunne hjelpe henne å redusere kolesterolnivået i kroppen.

Forskere ved Universitet i Bergen har avslørt at fiskeprotein kan redusere kolesterolverdiene og øke fettforbrenningen, muskelmassen og sukkertoleransen.

Trengte et alternativ til fisk

- Jeg tror på forebygging fremfor reparering, forteller Else Marie Rikardsen.

Grunnet mageproblemene var det imidlertid vanskelig for Else Marie å fordøye fet fisk og omega 3-produkter. Hun trengte derfor en annen løsning.

- Den første gangen jeg leste om HydroProt, var på Facebook. Jeg syntes produktet virket interessant, men var litt usikker på om jeg skulle prøve HydroProt, og om det kom til å hjelpe meg med å redusere kolesterolet mitt, forteller hun.

Else Marie bestemte seg likevel for å gi HydroProt en sjanse, og la inn en bestilling.

- Blodårene var helt fri for avleiringer

- Jeg startet med HydroProt i slutten av 2014, og merket allerede etter andre boks at energien hadde økt, og at søvnen og magen hadde blitt bedre. Jeg bestemte meg derfor for å fortsette.

Ikke lenge etter gjennomførte Else Marie en legeundersøkelse, og der fikk hun bekreftet at det hun følte på kroppen faktisk stemte.

- Resultatet var bra! Legen som utførte behandlingen, kunne fortelle meg at blodårene var helt fri for avleiringer.

Fakta: Fiskeprotein - positive effekter:

1. Forbrenning av fett og bygging av muskler

Vi har to typer fettceller i kroppen - brune og hvite. De hvite fettcellene lagrer energi, mens de brune fettcellene forbrenner energi. Fiskeprotein kan bidra til å danne flere av de brune fettcellene som øker fettforbrenningen. Samtidig hjelper også fiskeproteinet med bygging av muskelmasse. 2. Redusering av kolesterolnivået i kroppen Med økt forbrenning av fett kommer enda en positiv effekt: Lavere fettprosent fører med seg et redusert kolesterolnivå. 3. Balansering av blodsukkeret Å være slapp og trøtt har ofte en sammenheng med at blodsukkeret ikke er balansert. Også det hjelper fiskeprotein deg med, og et regelmessig inntak kan gi deg mer energi i hverdagen.

Else Marie er full av lovord om HydroProt, og har fortsatt med kosttilskuddet.

- Helsa er blitt mye bedre, og jeg har fått mer overskudd til å både trene og delta i det daglige liv. Jeg ser også at vekta er på vei ned, og det på tross av at jeg sliter med lavt stoffskifte!

Dette er HydroProt

HydroProt er hydrolysert fiskeprotein fra norsk laks av ypperste kvalitet. Det hydrolyserte fiskeproteinet i HydroProt kommer kommer kun fra kjøttet på fisken - ikke noe annet fra fisken brukes i produksjonen av pillene.

Du skal spise mye fisk for å få i deg den mengden med fiskeprotein som HydroProt gir, og med tanke på de positive egenskapene som HydroProt fører med seg er det god grunn til prøve det ut.

