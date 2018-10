Xplora 3S – ny smartklokke for barn

- Den nye mobiltelefonen har gjort at Leon leker mer utendørs enn tidligere, forteller Kathrine Sørland.

Smartklokker for barn, som blant annet gjør det mulig for foreldre å vite hvor barnet oppholder seg, blir stadig mer populært i Norge.

Kathrine Sørlands sønn Leon (10) var en av de første i landet som begynte å bruke den første versjonen av den svært populære Xplora-klokken, som det er blitt solgt mer enn 350.000 eksemplarer av.

Ny modell - nye funksjoner

Nå har det kommet en flunkende ny modell med en rekke nyttige funksjoner. Xplora3S er blant annet utstyrt med skritteller og kamera, og den tåler også vann. Sørlands sønn har testet klokketelefonen i om lag en måned, og responsen er meget god:

- Leon er helt i hundre og veldig stolt av den nye telefonen, forteller Sørland.

Som mor er hun opptatt av at barn skal bruke mindre tid på å surfe på telefonen eller iPaden, og heller leke mer utendørs.

- Etter at han Leon fikk den nye mobilen uten internett eller spill, er det blitt mindre gaming og mer utetid. Han synes Xplora 3S er en kul gadget som gjør det morsommere å leke utendørs.

Sørland og sønnen har for eksempel plottet inn et mål for hvor mange skritt han skal bevege seg hver uke for å få ukelønn.

- Om kveldene sjekker vi hvor mye han har vært i aktivitet. Det er like stas for begge når skrittelleren viser at han har beveget seg mye mer enn målet, forteller Sørland.

- Jeg reklamerer sjelden for noe med sønnen min, men Xplora syns jeg rett og slett er fantastisk bra. Den gjør hverdagen litt tryggere samtidig som man får mer frihet. Anbefales på det varmeste! sier Kathrine Sørland.

Leser inn meldinger på klokka

En annen nyvinning som Sørland setter pris på, er at Xplora 3S har en funksjon for talemeldinger.

ÅRETS JULEGAVE? Xplora 3S ble lansert i september 2018. På få uker er det allerede solgt 10.000 eksemplarer i Norge og Sverige.

- Leon leser inn talemeldinger som han sender meg. Det går mye fortere enn å skrive den samme meldingen. Klokka har også en skolemodus som gjør at ringefunksjonen ikke forstyrrer undervisningen, forteller Sørland.

Xplora 3S har beholdt de grunnleggende tale- og meldings-funksjonene som ivaretar barns og foreldres kommunikasjonsbehov. Den gir ikke tilgang til internett, spill eller sosiale nettverk som finnes på smarttelefoner.

Med lokasjonfunksjon kan foreldre bruke Xplora-appen til se hvor barnet leker. Nødknappen gjør at barnet øyeblikkelig kan ringe til utvalgte numre ved behov, meldinger kan sendes til og fra telefonen, og med trygge soner blir de foresatte varslet når barnet går ut av eller inn i definerte soner.

- Det viktigste for meg som mor er at det er enkelt å få tak i Leon når han bruker Xplora. Det er ikke alltid like lett hvis han bare har mobiltelefon. Den kan være skrudd av, tom for batteri eller ligge et annet sted enn der han befinner seg. Batteritiden er også kjempebra, avslutter Sørland.