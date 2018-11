Oslo brann- og redningsetat går nå ut og advarer om tynn is: - Isen som nå har lagt seg på vannene kan tilsynelatende se trygg ut, men det er den ikke! Vi har sett at mange «skal bare» utpå og sjekke. Det er farlig! Vi har allerede fått melding om ett barn som har gått gjennom, og ble reddet opp av forbipasserende. Dersom du ser noen som går gjennom isen, ring brannvesenets nødtelefon 110 med én gang! Vi har redningsdykkere og overflatereddere på beredskap. Vi forventer mye folk i marka i helga, og vil ta noen runder opp til utsatte vann for å se. Viktigst: Fortell barna at dette er farlig! skriver de på Facebook. På videoen kan dere se en overflateredder fra Grorud brannstasjon teste hvor tykk isen er.