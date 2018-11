Får karantene etter denne hendelsen

Det ble svært så dramatisk i Bodøhallen 12 minutter før slutt i Eliteseriekampen mellom Runar Sandefjord og Bodø Håndballklubb.

Joachim Christensen fikk et direkte rødt kort og blått kort for å ha truffet motstander, Matko Rotim i ansiktet under søndagens oppgjør. Blått kort i håndball betyr at forseelsen ble regnet som så grov at det automatisk medførte karantene.

Dette skjedde seks uker etter at Sandefjord Runar-keeper Joachim Christensen fikk direkte rødt kort i en lignende situasjon mot serielederen, Elverum. Da traff Runar-keeperen Elverums Stian Mogen i ansiktet, ifølge Østlandingen.