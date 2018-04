Guttegjeng sjokkerer: Leker med livet på taktoppene

Video: Youtube/StorrorBlog (Brukt med tillatelse)

Høydestrekk er nok ikke et ord som finnes i vokabularet til denne gjengen. De vokste opp sammen og fant hverandre gjennom deres felles lidenskap for bevegelse og eventyr. Det startet i 2005 da guttegjengen så den britiske dokumentaren "Jump Britain" og ble umiddelbart inspirert. "Vi var unge barn og dette var en kul aktivitet vi ikke trengte penger for å delta i. For alle som har lyst til å drive med parkour, gå ut og ha det gøy med bevegelse! Så enkelt er det"