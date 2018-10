Hund gjenforenet med eieren etter tre år på gata

I 2015 forsvant hunden Jorge fra eieren Giorgi Bereziani (62) i Tbilisi i Georgia. De siste årene har 62-åringen lett etter hunden sin. Han hang opp plakater og finkjemmet gatene. Uten suksess. Tre år senere får han plutselig en telefon fra en arbeider ved et operahus i Tbilisi - hunden var blitt observert. På et tidspunkt ble hunden plukket opp fra gata, men den ble merket og sluppet løs igjen fordi den ble regnet som ufarlig for samfunnet, skriver ViralHog. Se den rørende gjenforeningen som fant sted tidligere denne uken!