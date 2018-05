9. april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. Trøndelag med sin strategiske plassering var derfor et viktig mål for tyskerne. Trondheim by og flyplassen på Værnes ble prioritert, og norsk og våre alliertes motstand ble slått ned mai 1940. Se videoen ovenfor som viser de unike bildene fra Trondheim under 2. verdenskrig.