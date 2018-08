En kontroversiell sex-scene vist på TV under «Ex on the Beach» har fått mange til å reagere. Mange mener gutten blir presset til sex av flere jenter, og diskusjonen har gått på hvordan dette hadde utartet seg hvis rollene ble byttet. - Mannen sier nei, men kvinnene fortsetter. Ville TV-produksjonen tillatt dette hvis situasjonen var omvendt? spør Åsmund Stemland i en kronikk i Aftenposten.