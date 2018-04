UFO - det ultimate rikmannsleketøyet

Nå kan du bo under vann i denne flytende UFO-en. Dette er et «Unidentified Floating Object», en futuristisk «båt» med en potensiell heftig prislapp. UFO-en er konstruert av fiberglass og karbon og har stue, kjøkken, bad, lagringsplass og soverom fordelt på tre plan. Soverommet er forøvrig plassert under vannflaten og tilbyr en spennende sjøutsikt. Leketøyet kommer i forskjellige utgaver og kan bli brukt som restaurant, hotellresepsjon og eksotisk øy med teak-dekk og planter for den perfekte partyopplevelsen.